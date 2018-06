Bellinzona (AFP) Ein 48-jähriger Deutscher ist mit seinem Tesla-Elektroauto in der Schweiz tödlich verunglückt. Der Wagen fing Feuer, die mögliche Ursache könne eine Überhitzung der Batterie gewesen sein, teilte die zuständige Feuerwehr in Bellinzona am Dienstag laut Schweizer Nachrichtenagentur SDA mit. Der Mann war demnach am vergangenen Donnerstag vor dem Monte-Ceneri-Tunnel im Tessin aus noch ungeklärter Ursache in eine Leitplanke gefahren. Das Auto überschlug sich und ging in Flammen auf.

