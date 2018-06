Berlin (AFP) Ermittler in Berlin und Brandenburg sind am Dienstag mit einer Großrazzia gegen Schleuser vorgegangen. Die im Visier des Einsatzes stehende Bande soll Menschen aus Vietnam gegen Geld nach Deutschland gebracht haben, um Scheinehen und fingierte Vaterschaftsanerkennungen zu arrangieren, wie ein Sprecher der Bundespolizei in Berlin der Nachrichtenagentur AFP sagte. Drei Hauptverdächtige wurden demnach verhaftet.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.