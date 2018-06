Wiesbaden (AFP) Etwa jede achte Familie in Deutschland hat drei Kinder oder mehr. Das geht aus Zahlen für das Jahr 2016 hervor, die das Statistische Bundesamt in Wiesbaden am Dienstag anlässlich des internationalen Tags der Familie veröffentlichte. Demnach lebten in zwölf Prozent der Familien laut amtlichen Zählungen mindestens drei Kinder.

