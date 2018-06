Dresden (AFP) Im Zusammenhang mit Ermittlungen wegen eines groß angelegten Betrugs bei Pokerspielen hat die Polizei bundesweit mehrere Tatverdächtige vorläufig festgenommen. Einsatzkräfte des Landeskriminalamts (LKA) Sachsen durchsuchten am Dienstag außerdem 23 Wohnungen und andere Objekte in Sachsen, Berlin, Hamburg und vier weiteren Bundesländern, wie das LKA in Dresden mitteilte.

