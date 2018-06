Brüssel (AFP) Vor dem EU-Gipfel hat Ratspräsident Donald Tusk von den Mitgliedstaaten ein Festhalten am bisherigen Kurs zu den US-Strafzöllen auf Stahl und Aluminium gefordert. Er werde bei dem Treffen der EU-Staats-und Regierungschefs am Mittwoch in der bulgarischen Hauptstadt Sofia vorschlagen, "dass wir standhaft bleiben", schrieb Tusk in seinem Einladungsschreiben vom Dienstag. Ziel müsse es sein, alles im Rahmen internationaler Handelsregeln zu tun, "um ein negatives Szenario zu vermeiden".

