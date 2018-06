Brüssel (AFP) Die französische Justiz hat einen der mutmaßlichen Fluchthelfer des Paris-Attentäters Salah Abdeslam unter Auflagen freigelassen. Mit dem Fall vertraute Kreise bestätigten der Nachrichtenagentur AFP am Dienstag in Brüssel einen Bericht des Fernsehsenders RTL. Der Belgier Hamza Attou hatte zugegeben, Abdeslam am Tag nach den Anschlägen in Paris vom 13. November 2015 nach Brüssel gebracht zu haben. Deshalb drohen ihm in Frankreich bis zu sechs Jahre Haft.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.