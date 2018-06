Gaza (AFP) Ein palästinensisches Baby ist nach Behördenangaben gestorben, nachdem es während der blutigen Zusammenstöße zwischen Demonstranten und der israelischen Armee Tränengas eingeatmet hatte. Das Mädchen sei acht Monate alt gewesen, berichtete das Gesundheitsministerium im Gazastreifen am Dienstag. Es habe den Reizstoff am Montag östlich von Gaza Stadt eingeatmet, hieß es weiter. Zunächst blieb unklar, wie nah am Grenzzaun das Kind und seine Familie sich zu diesem Zeitpunkt aufhielten.

