Berlin (AFP) Seit dem Beginn der Proteste im Gazastreifen vor rund sechs Wochen sind nach Angaben der Hilfsorganisation Save the Children mehr als tausend palästinensische Kinder verletzt worden. Von ihnen wurden nach Angaben des Gesundheitsministeriums in Gaza mindestens 600 im Krankenhaus behandelt, wie die Organisation am Dienstag mitteilte. Die Lage in dem Palästinensergebiet habe vor allem auf Kinder "katastrophale" Auswirkungen.

