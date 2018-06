Caracas (AFP) Die sogenannte Lima-Gruppe hat die Aussetzung der Präsidentschaftswahl in Venezuela gefordert. Nach einem Treffen von Vertretern der 14 Staaten richtete der mexikanische Außenminister Luis Videgaray am Montag einen "letzten Appell an die venezolanische Regierung", den für kommenden Sonntag geplanten Urnengang abzusagen. Die Wahl finde ohne eine nennenswerte Beteiligung der Opposition und ohne internationale Beobachter statt, ein "freier, transparenter und demokratischer Prozess" sei nicht garantiert.

