Kairo (AFP) Einen Tag vor Beginn des islamischen Fastenmonats Ramadan in Ägypten hat der ägyptische Präsident Abdel Fattah al-Sisi die Begnadigung von mehr als 330 jugendlichen Gefangenen bekannt gegeben. Während einer Jugendkonferenz in Kairo sagte al-Sisi am Mittwoch in einer im Fernsehen übertragenen Rede, das Innenministerium solle dafür sorgen, dass die Jugendlichen zur letzten Mahlzeit vor Fastenbeginn in der Morgendämmerung zu Hause seien.

