Frankfurt/Main (dpa) - Der Dax müht sich an der 13 000-Punkte-Marke ab. Der deutsche Leitindex lugte an diesem Mittwoch knapp über die viel beachtete Schwelle, bevor ihm der Schwung ausging. Gegen Mittag stand er noch 0,15 Prozent im Plus bei 12 989,75 Punkten.

Einfach dürfte es nicht werden, die 13 000 Punkte nachhaltig zu überwinden: Der Unterstützung durch den schwachen Euro standen die wieder steigenden Renditen für US-Staatsanleihen sowie die verhaltenen Vorgaben der Börsen in Übersee gegenüber.

Auch die anderen deutschen Indizes machten keine großen Sprünge: Der MDax der mittelgroßen Unternehmen stieg um 0,22 Prozent auf 26 629,60 Punkte, während der Technologiewerte-Index TecDax um 0,11 Prozent auf 2775,43 Punkte vorrückte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 verlor 0,24 Prozent auf 3555,66 Zähler.

Im MDax setzte sich der Anlagenbauer Dürr mit einem Kursplus von 5,42 Prozent an die Spitze. Er litt zwar zu Jahresbeginn unter der weiter schwächelnden Sparte mit Lackieranlagen, hofft aber dank der Bestellungen aus der Auto- und der Möbelindustrie im weiteren Jahresverlauf mit mehr Schwung.

Anteilsscheine von Leoni gehörten ebenfalls zu den Favoriten der Anleger: Sie gewannen 2,86 Prozent. Der Kabelspezialist konnte zum Jahresauftakt den Gewinn um rund ein Fünftel steigern.

Im SDax der geringer kapitalisierten Unternehmen kletterte Puma bei 447,50 Euro auf ein Rekordhoch und behauptete zuletzt einen Kursanstieg von 6,47 Prozent auf 444,00 Euro. An diesem Mittwoch wurde der Anfang des Jahres angekündigte Teilausstieg des Luxuskonzerns Kering bei dem Sportartikelhersteller wirksam. Der Anteil Kerings sinkt von ehemals 86 Prozent auf knapp 16 Prozent und der Puma-Streubesitz steigt auf 55 Prozent.