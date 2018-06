Berlin (AFP) 43 Prozent der erwachsenen Deutschen haben schon einmal eine Schenkung im Wert von mindestens 1000 Euro erhalten. Das geht aus einer am Mittwoch in Berlin veröffentlichten Umfrage im Auftrag der Quirin-Privatbank hervor. Die Zahl der Schenkungen könnte demnach in Zukunft steigen. 59 Prozent der Deutschen können sich demnach vorstellen, künftig ein größeres Geschenk zu vergeben.

