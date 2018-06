Mannheim (AFP) In der Mannheimer Innenstadt ist am Mittwoch ein Auto in eine Straßenbahnhaltestelle gefahren. Eine Frau sei bei dem Vorfall nach ersten Informationen schwer verletzt worden, teilte die Polizei in der baden-württembergischen Stadt mit. Weitere Erkenntnisse zu dem Unglück lägen noch nicht vor.

