Berlin (AFP) Die Erkenntnisse über eine einst in der Sowjetunion entwickelte Klasse von Kampfstoffen namens Nowitschok geht einem Bericht zufolge maßgeblich auf einen bis heute geheim gehaltenen Einsatz des BND zurück. Nach gemeinsamen Recherchen von "Süddeutscher Zeitung", NDR und WDR mit der "Zeit" beschaffte ein BND-Agent in den 90er Jahren eine Probe des Stoffes. Auch die Bundeswehr sei in den Vorgang eingeschaltet gewesen.

