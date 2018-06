Hamburg (AFP) Am Hamburger Desy-Forschungszentrum haben Wissenschaftler das bislang stärkste biologische Material erschaffen. Das Team unter schwedischer Leitung habe an der Röntgenlichtquelle Petra III Fäden aus Zellulosenanofasern gesponnen, die deutlich belastbarer als Spinnenseide seien, teilte das Desy am Mittwoch mit. Die Abseilfäden von Spinnen gelten gemeinhin als stärkstes biologisch abbaubares natürliches Material überhaupt.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.