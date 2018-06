Berlin (AFP) Das Deutsche Kinderhilfswerk sieht Versäumnisse bei der konkreten Umsetzung der aus der UN-Kinderrechtskonvention ableitbaren Rechte für Heranwachsende in Deutschland. Nur zwei Prozent der Kinder und Jugendlichen würden bei kommunalen Angelegenheiten häufig sowie weitere 13 Prozent gelegentlich nach ihrer Meinung gefragt, teilte die Organisation am Mittwoch in Berlin unter Verweis auf eine von ihr in Auftrag gegebene Umfrage mit. Es gebe "Umsetzungsdefizite".

