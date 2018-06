Frankfurt/Main (AFP) Ein technische Panne beim Flughafenbetreiber Fraport hat nach Angaben der Lufthansa am Mittwoch in Frankfurt am Main zu einer "massiven Störung" des Flugbetriebs geführt. Infolge eines mehr als achtstündigen Systemausfalls hätten am wichtigsten Drehkreuz der Fluggesellschaft bis zum Mittag 23 Flüge gestrichen werden müssen, erklärte die Lufthansa. Allein davon waren demnach mehr als 2600 Fluggäste betroffen.

