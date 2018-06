Brüssel (AFP) Die Zahl der über die Türkei in die EU gelangenden Flüchtlinge ist in den ersten drei Monaten dieses Jahres deutlich gestiegen. Auch wenn weiterhin weniger Menschen ankämen als vor Inkrafttreten des Flüchtlingsabkommens mit der Türkei, seien der "strukturelle Migrationsdruck hoch" und "die Lage nach wie vor instabil", erklärte die EU-Kommission am Mittwoch.

