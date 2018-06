London (AFP) Die britische Regierung will noch vor dem kommenden EU-Gipfel Ende Juni ein umfassendes Brexit-Strategiepapier vorlegen. Brexit-Minister David Davis kündigte am Mittwoch in London ein sogenanntes Brexit-Weißbuch an. Dieses werde auf "detaillierte, ambitionierte und präzise" Weise die Positionen der Regierung erklären. "Es wird unsere Ziele für die zukünftigen Beziehungen des Vereinigten Königreichs mit der EU im Kontext unserer Vision für die künftige Rolle des Vereinigten Königreichs in der Welt kommunizieren."

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.