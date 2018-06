Gaza (AFP) Bei den jüngsten Unruhen im Gazastreifen sind nach Angaben der Hamas 50 Mitglieder der radikalislamischen Palästinenserorganisation getötet worden. 50 der insgesamt 62 bei den Protesten am Montag und Dienstag getöteten Palästinenser seien Hamas-Mitglieder gewesen, sagte Hamas-Vertreter Salah Bardawil am Mittwoch in palästinensishen Fernsehen. Die zwölf übrigen Toten seien "aus dem Volk" gewesen.

