Madrid (AFP) Dutzende spanische Akademiker wollen nicht länger an Podiumsdiskussionen teilnehmen, an denen nicht mindestens eine Frau beteiligt ist. In einem am Mittwoch im Kurzbotschaftendienst Twitter veröffentlichten und als "kollektive Initiative" bezeichneten Manifest mit dem Titel "Nicht ohne Frauen" heißt es: "Die Mitglieder dieser Liste verpflichten sich öffentlich, an keiner akademischen Veranstaltung und an keinem Runden-Tisch-Gespräch mit mehr als zwei Teilnehmern als Sprecher teilzunehmen, bei denen es nicht mindestens eine Frau als Expertin gibt."

