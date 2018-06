Washington (AFP) Das US-Justizministerium und die Bundespolizei FBI haben nach Informationen der "New York Times" Ermittlungen gegen die britische Datenanalysefirma Cambridge Analytica eingeleitet. Mehrere Zeugen seien vernommen worden, berichtete die Zeitung am Dienstag. Die Untersuchungen konzentrieren sich demnach auf die Finanzierung des Unternehmens, das im Zentrum des Skandals um den Datenmissbrauch beim Online-Dienst Facebook steht. Zudem solle ermittelt werden, wie Cambridge Analytica an die persönlichen Daten von Millionen Facebook-Nutzern kam und wie diese genutzt wurden.

