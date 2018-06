Essen (AFP) Freunde und Gegner der europäischen Königshäuser halten sich in Deutschland annähernd die Waage. Einer einer am Donnerstag von den Zeitungen der Funke-Mediengruppe veröffentlichten Umfrage zufolge halten 44,1 Prozent der Teilnehmer Monarchien in ihrer derzeitigen Form für eher oder komplett überflüssig. 37,1 Prozent finden sie eher oder absolut erhaltenswert. 18,6 Prozent waren unentschieden.

