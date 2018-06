Sofia (AFP) Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat vor übertriebenen Erwartungen an eine mögliche Entschädigung von EU-Unternehmen wegen des Ausstiegs der USA aus dem Atomabkommen mit dem Iran gewarnt. "Wir können schauen, ob wir kleineren und mittleren Unternehmen bestimmte Erleichterungen geben", sagte Merkel beim EU-Gipfel am Donnerstag in Sofia. Dies werde geprüft. "Aber in einer umfassenden Weise die gesamte Wirtschaft zu entschädigen, (...) da können und dürfen wir auch keine Illusionen schüren."

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.