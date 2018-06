Sofia (AFP) Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat sich gegen den Vorschlag der EU-Kommission ausgesprochen, bis zum Jahr 2025 Staaten vom Westbalkan in die Union aufzunehmen. "Ich halte von diesem Zieldatum nichts", sagte Merkel nach einem Gipfel in Sofia mit sechs Staaten aus der Region am Donnerstag. Die EU-Mitgliedschaft müsse "auf Fortschritten in der Sache" etwa bei Rechtsstaatlichkeit und Korruptionsbekämpfung beruhen. "Deshalb geht es nicht um einen Zeithorizont."

