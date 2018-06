Neubrandenburg (AFP) Bei einem Einbruch in einen Landtechnikhandel in Demmin in Mecklenburg-Vorpommern haben unbekannte Täter Computertechnik im Wert von 600.000 Euro gestohlen. In der Nacht zum Donnerstag stahlen sie Bordcomputer aus den Fahrerkabinen von 25 fabrikneuen Mähdreschern und 25 Traktoren, wie eine Sprecherin der Polizei in Neubrandenburg sagte.

