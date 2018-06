Brüssel (AFP) Ähnlich wie bereits für Autos sollen in der EU bald Obergrenzen für den CO2-Ausstoß von Lastwagen und Bussen gelten. Der Vorschlag ist Teil des "dritten und letzten Maßnahmenbündels zur Modernisierung des europäischen Verkehrssystems", das die EU-Kommission am Donnerstag in Brüssel vorstellte. Außerdem sollen neue Sicherheitssysteme für Fahrzeuge wie automatische Bremsassistenten und Spurhalteassistenten für Neuwagen künftig verpflichtend sein.

