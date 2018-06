Teheran (AFP) Der Iran hat die neuen Sanktionen der USA und Saudi-Arabiens gegen die libanesische Hisbollah-Bewegung scharf kritisiert. Während "israelische Scharfschützen an einem Tag auf mehr als 2000 unbewaffnete palästinensische Demonstranten" feuerten, verhänge Saudi-Arabien "am Vorabend des Ramadan" mit "seinem US-Herren" Sanktionen gegen die Hisbollah, kritisierte der iranische Außenminister Mohammed Dschawad Sarif am Donnerstag.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.