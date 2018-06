Madrid (AFP) Hunderte Menschen haben in Madrid und Barcelona für die Finanzierung von Maßnahmen gegen häusliche Gewalt demonstriert. Sie forderten die Regierung am Mittwoch auf, ihren Ankündigungen Taten folgen zu lassen und entsprechende Mittel bereitzustellen. "Es mangelt nicht an Geld, es mangelt an Willen", riefen die Demonstranten in der spanischen Hauptstadt auf ihrem Weg zum Parlament. In Barcelona gingen rund 500 Menschen auf die Straße, vornehmlich Frauen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.