Berlin (AFP) Außenminister Heiko Maas (SPD) wird gemeinsam mit seinem türkischen Amtskollegen Mevlüt Cavusoglu am 29. Mai an der Gedenkfeier zum 25. Jahrestag des Brandanschlags in Solingen teilnehmen. Maas werde bei der Veranstaltung in der Stadt im Bergischen Land eine Rede halten, teilte das Auswärtige Amt am Freitag in Berlin mit.

