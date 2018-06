Frankfurt/Main (AFP) Bereits der Verdacht der Kinderpornografie reicht aus, um ein bislang nicht betroffenes Mädchen aus der Familie zu nehmen. Das Oberlandesgericht Frankfurt am Main (OLG) entschied in einem Eilverfahren, einer Mutter einstweilig die sogenannte Personensorge zu entziehen und das Kind in einer Pflegefamilie unterzubringen, wie es in einem am Freitag veröffentlichten Beschluss hieß. Das Gericht begründete dies mit einer Gefährdung des Kindeswohls. (Az. 1 UF 4/18)

