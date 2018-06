Wiesbaden (AFP) Gut fünf Monate vor der Landtagswahl in Hessen hat die dortige schwarz-grüne Koalition in einer Umfrage an Zustimmung gewonnen. Die CDU von Ministerpräsident Volker Bouffier verbesserte sich in der am Donnerstagabend veröffentlichten Erhebung des Instituts Insa für die "Bild"-Zeitung im Vergleich zur jüngsten Umfrage vom März um zwei Punkte auf 33 Prozent. Zusammen mit den bei 13 Prozent stagnierenden Grünen kommt die Koalition damit auf 46 Prozent.

