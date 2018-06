Brüssel (AFP) Das Europaparlament bezweifelt die Angaben von EU-Haushaltskommissar Günther Oettinger zu geplanten "maßvollen" Kürzungen der Zahlungen an Bauern und Regionen im nächsten Jahrzehnt. Wie aus einem am Freitag bekannt gewordenen Dokument des Sekretariats des Haushaltsausschusses hervorgeht, fallen die Einschnitte in beiden Bereichen womöglich deutlich höher aus als durch die Kommission angegeben.

