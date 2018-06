Asuncion (AFP) Nach den USA und Guatemala will auch Paraguay in Kürze seine Botschaft in Israel von Tel Aviv nach Jerusalem verlegen. Die Eröffnung sei in den kommenden Tagen geplant, sagte Paraguays Außenminister Eladio Loizaga am Donnerstag dem Radiosender 780 AM. Ein Datum nannte er nicht. Unbestätigten Angaben zufolge könnte die Eröffnung am Dienstag erfolgen, im Beisein des paraguayanischen Präsidenten Horacio Cartes.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.