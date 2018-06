Beirut (AFP) Bei heftigen Explosionen auf einem syrischen Militärflughafen im Zentrum des Landes sind nach Angaben von Aktivisten am Freitag mindestens elf regierungstreue Kämpfer getötet worden. Die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte berichtete, die Detonationen hätten sich in Munitions- und Treibstofflagern des Luftwaffenstützpunkts nahe der Stadt Hama ereignet. Zu den Ursachen oder den möglichen Urhebern der Explosionen äußerte sich die in Großbritannien ansässige Organisation zunächst nicht.

