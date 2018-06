Genf (AFP) Der UN-Menschenrechtsrat in Genf hat beschlossen, zur Untersuchung der jüngsten tödlichen Gewalt an der Grenze zwischen Israel und dem Gazastreifen ein Team dorthin zu schicken. Die Entscheidung fiel am Freitag in Genf mit 29 Stimmen bei zwei Gegenstimmen und 14 Enthaltungen.

