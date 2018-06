Santa Fe (AFP) Bei der Schießerei an einer High School im US-Bundesstaat Texas sind am Freitag zehn Menschen getötet und zehn weitere verletzt worden. Der Schütze habe zudem Sprengstoff in einem Haus und in einem Auto deponiert, sagte der Gouverneur von Texas, Greg Abbott, vor Journalisten. Die bei der Tat verwendeten Waffen stammten demnach vom Vater des Schützen.

