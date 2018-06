Berlin (AFP) Die Fußballmannschaft des Bundestages will mit gut einem dutzend Spielern im Juni nach Moskau reisen und gegen Abgeordnete der russischen Duma spielen. Das Fußballspiel solle am Abend des 8. Juni stattfinden, für den 9. Juni seien politische Gespräche geplant, außerdem eventuell ein Besuch des Kreml, wie die "Welt am Sonntag" berichtete. Bundestagsvizepräsident Thomas Oppermann (SPD) verteidigte die Pläne.

