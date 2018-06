Kinshasa (AFP) In der Demokratischen Republik Kongo gibt es drei neue Ebola-Fälle. Damit stieg die Zahl der bestätigten und möglichen Fälle der ansteckenden Krankheit in dem afrikanischen Land auf insgesamt 43, wie Gesundheitsminister Oly Ilungao am Samstag mitteilte. Demnach wurden im Nordwesten des Kongo bislang 17 Ansteckungen mit dem hämorrhagischen Fieber bestätigt. Bei 21 Fällen gilt die Ansteckung als wahrscheinlich, fünf weitere Fälle sind als Verdachtsfälle eingestuft. Die drei neuen Fälle wurden in der Millionenstadt Mbandaka bestätigt.

