Teheran (AFP) EU-Energiekommissar Miguel Arias Cañete hat bei einem Besuch in Teheran über die Handelsbeziehungen zum Iran nach der Wiederinkraftsetzung der US-Sanktionen beraten. Cañete kam am Samstag mit dem Chef der iranischen Atomenergieorganisation, Ali Akbar Salehi zusammen. Bei einer gemeinsamen Pressekonferenz nannte der EU-Kommissar das Atomabkommen "fundamental für den Frieden in der Region".

