Windsor (AFP) Meghan Markle ist zu ihrer Hochzeit mit Prinz Harry in der Kapelle von Schloss Windsor eingetroffen. In einem schlichten weißen Brautkleid von Givenchy mit langem Schleier betrat die Braut am Samstagmittag die Kirche. Hinter ihr liefen die Blumenkinder.

