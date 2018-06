Gaza (AFP) Nach den schweren Zusammenstößen an der Grenze zum Gazastreifen am Montag sind zwei weitere Palästinenser gestorben. Ein 20-Jähriger und ein 58-Jähriger seien ihren Verletzungen erlegen, teilte das Gesundheitsministerium im Gazastreifen am Samstag mit. Damit stieg die Gesamtzahl der durch israelische Soldaten am Montag getöteten Palästinenser auf 61.

