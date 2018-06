Havanna (AFP) In Kuba ist ein Flugzeug mit 104 Menschen an Bord abgestürzt. Die Maschine der staatlichen Fluggesellschaft Cubana de Aviación stürzte nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur Prensa Latina am Freitag kurz nach dem Start in der Nähe des internationalen Flughafens von Havanna ab. Von Seiten des Flughafens verlautete, die Boeing 737 sei auf dem Weg in die ostkubanische Stadt Holguín gewesen.

