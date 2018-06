Barcelona (AFP) Der neue katalanische Regionalpräsident Quim Torra hat am Samstag seine Regierung zusammengestellt und mit seiner Ministerauswahl umgehend die Zentralregierung in Madrid herausgefordert. Torra unterzeichnete ein Dekret zur Bildung der Regionalregierung, von deren Mitgliedern derzeit zwei in Haft sitzen und zwei weitere in Belgien im Exil leben.

