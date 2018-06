Seoul (AFP) Ein nordkoreanischer Militäroffizier hat sich nach südkoreanischen Angaben in das Nachbarland abgesetzt. Der Mann sei in einem kleinen Boot über das Gelbe Meer nach Südkorea gelangt, berichtete die südkoreanische Nachrichtenagentur Yonhap unter Berufung auf Regierungskreise. An Bord des Bootes sei auch ein Zivilist gewesen. Ein Vertreter der Küstenwache sagte, die zuständigen Behörden untersuchten den Fall.

