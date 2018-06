Berlin (AFP) Das Auswärtige Amt (AA) wirbt für die Aufnahme von EU-Beitrittsverhandlungen mit Albanien und Mazedonien. Das wäre "für die Menschen, vor allem die jungen Leute in Albanien und Mazedonien, ein ermutigendes Signal", sagte der Staatsminister im AA, Michael Roth (SPD), der "Welt am Sonntag". Es gehe um eine "Stabilisierung und Demokratisierung der Region", dafür brauche es "das richtige Maß an Ermutigung und klare Bedingungen".

