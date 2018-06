Berlin (AFP) Die Bundesregierung will die Renteninformationen für die Bürger deutlich übersichtlicher gestalten und die Bescheide von gesetzlicher und privater Vorsorge künftig auf einem Blatt bündeln. Finanzminister Olaf Scholz (SPD) sagte der "Bild am Sonntag", die Regierung arbeite gerade "mit Nachdruck" an einer einheitlichen Versicherteninformation.

