Managua (AFP) Inmitten einer Waffenruhe in Nicaragua sind Samstagnacht vier Studenten durch Schüsse verletzt worden. Die jungen Leute hielten sich in einer Universität in der Hauptstadt Managua auf, als sie von Bewaffneten von Fahrzeugen aus beschossen worden seien, sagte eine Sprecherin der Studenten am Samstag. Bei Protesten gegen Staatschef Daniel Ortega waren in den vergangenen Wochen mehr als 60 Menschen getötet worden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.