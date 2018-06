Santa Fe (AFP) Nach dem Blutbad an einer Schule in Texas haben die Menschen in dem US-Bundesstaat in Trauergottesdiensten der Opfer gedacht. In Kirchen in der Stadt Santa Fe versammelten sich am Sonntag betroffene Familien und Einwohner. Der Gouverneur von Texas, Greg Abbott, nahm an einem Gottesdienst in der Arcadia First Baptist Church teil und sprach den Trauernden Trost zu. "Wir sind hier, um Sie zu unterstützen", sagte Abbott.

