Kabul (AFP) Die radikalislamischen Taliban haben mit weiteren Anschlägen in Kabul gedroht. Die Extremisten kündigten am Montag Angriffe auf "Militär- und Geheimdienstzentren" in der afghanischen Hauptstadt an und riefen die Einwohner auf, sich von solchen Einrichtungen fernzuhalten. Die geplanten Anschläge sind Teil der Ende April gestarteten Frühjahrsoffensive der Taliban.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.